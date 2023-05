La lezione di Acerbi che anche i tifosi del Napoli avranno imparato

Furono tanti in estate i giudizi negativi e i messaggi anche offensivi rivolti a Francesco Acerbi

Furono tanti in estate i giudizi negativi e i messaggi anche offensivi rivolti a Francesco Acerbi non appena il centrale ex Lazio fu accostato al Napoli come erede possibile di Koulibaly. Alla fine è arrivato Kim e Acerbi è andato all'Inter. Ma c'è un insegnamento da poter cogliere e forse lo hanno capito anche i tifosi.

Mai giudicare un giocatore in valore assoluto come fatto per l'ex Lazio che all'età di 35 anni ha conquistato da protagonista e leader difensivo la finale di Champions League. Oggi nessuno scambierebbe Kim con Acerbi, sia chiaro, ma sono sembrate gratuite - allora come adesso - le offese e i giudizi affrettati nei confronti di un giocatore esperto e di grande personalità che ha reso grande l'Inter. Anche a 35 anni.