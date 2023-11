La media punti degli allenatori dell'era-ADL: Mazzarri come Garcia, ma il confronto non regge

TuttoNapoli.net

Nella sua quasi ventennale presidenza, Aurelio De Laurentiis ha tesserato dieci diversi allenatori per guidare il suo Napoli. E' partito con Ventura, è passato a Reja per la promozione, fino ad arrivare a Garcia. Mazzarri sarà l'undicesimo. Di seguito la media punti di tutti loro, da cui si nota una similarità tra Mazzarri e Garcia, ma chiaramente il confronto non regge: il tecnico di San Vincenzo aveva una squadra molto più debole di quella attuale e la media è calcolata su ben 182 partite, contro le appena 16 del francese.

Garcia 16 gare 1,75

Spalletti 96 gare 2,10

Gattuso 81 gare 1,89

Ancelotti 73 gare 1,82

Sarri 148 gare 2,16

Benitez 112 gare 1,87

Mazzarri 182 gare 1,74

Donadoni 19 gare 1,11

Reja 185 gare 1,74

Ventura 19 gare 1,42.