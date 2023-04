La mossa di Pioli per fermare Osimhen: Kjaer preservato, non è convocato per il Bologna

Niente Bologna per Simon Kjaer. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli ha deciso di dare un turno di riposo al difensore centrale

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Niente Bologna per Simon Kjaer. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli ha deciso di dare un turno di riposo al difensore centrale nella prossima partita di campionato, chiaramente in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Napoli in cui il danese dovrà fronteggiare Victor Osimhen. Il Milan, dunque, non convocherà Kjaer, ma solo per motivi precauzionali: nessun problema fisico per lui.