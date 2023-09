La Nigeria (già qualificata) non risparmia Osimhen: titolare contro Sao Tome

Titolare anche Lookman dell'Atalanta mentre il milanista Chukwueze parte dalla panchina.

Nonostante la qualificazione alla Coppa d'Africa già raggiunta nel gruppo A, la Nigeria non risparmia Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è nella formazione titolare che affronterà alle 18 il Sao Tome and Principe, già out con appena 1 punto in 5 partite. Titolare anche Lookman dell'Atalanta mentre il milanista Chukwueze parte dalla panchina.