La Polonia di misura sulla Germania: 64' per Zielinski, 72' per Bereszynski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Varsavia la Polonia batte di misura la Germania in amichevole. Decide il match la rete di Kiwior, il difensore dell'Arsenal ed ex Spezia, insacca di testa dagli sviluppi di corner. Titolari i due azzurri campioni d'Italia, 64' in campo per Zielinski, 72' per Bereszynski.