Prima amichevole estiva per il Napoli, la prima da Campione d’Italia. Gli azzurri sfidano a Carciato la rappresentazione locale dell’Anaune Val di Non. Il Napoli scende in campo con le nuove divise e con il tricolore sul petto. Di seguito la foto dei nostri inviati.