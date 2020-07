"La prossima volta tiri fuori uno di quelli, non me!", Ibra furioso contro Pioli per il cambio

"La prossima volta tiri fuori uno di quelli, non me!" sembra esser stata questa la frase rivolta da Zlatan Ibrahimovic a Stefano Pioli al momento del cambio. Virgolettato intercettato dai colleghi di Dazn. Come col Napoli, anche col Bologna lo svedese si è arrabbiato per la sostituzione. Voleva segnare e non voleva uscire. Così ha accettato con molta rabbia e poca professionalità il cambio. Un leader dovrebbe comportarsi da tale sempre...