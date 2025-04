Prima pagina La Repubblica in prima pagina sul Calcioscommesse: "Calcio nella bufera"

vedi letture

Si riapre il capitolo del scommesse nel mondo del calcio. Nella giornata di ieri, il Corriere della Sera ha fatto luce sulla questione tirando in ballo giocatori del campionato italiano e non solo implicati in un giro di puntate illegali, pare, non per sfide di calcio. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Scommesse, calcio nella bufera". Di seguito la prima pagina integrale