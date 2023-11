La Salernitana ed i primi tempi terribili: record negativo di gol e tiri e nei primi 45'

Solo Strasburgo (sei), Luton (sette) e Werder Brema (nove) hanno centrato lo specchio della porta meno volte rispetto ai granata (10) nei primi 45'.

Nessuna squadra ha segnato meno gol nei primi tempi rispetto alla Salernitana in questa Serie A, appena uno (con Antonio Candreva contro la Roma il 20 agosto), alla pari dell’Udinese. In generale, solo Strasburgo (sei), Luton (sette) e Werder Brema (nove) hanno centrato lo specchio della porta meno volte rispetto ai granata (10) prima dell’intervallo nei cinque grandi campionati europei in corso. Lo riferiscono i colleghi di Opta.