La Salernitana tifa per il sesto posto del Napoli: c'entra Mazzocchi

Salernitana tifa il Napoli per l'Europa. Strano ma vero. C'entra il cartellino di "Pako", perché un altro tesoretto potrebbe materializzarsi, in base al posto in classifica che raggiungerà il Napoli a fine campionato. Il terzino è stato venduto al club azzurro per circa 3 milioni di euro e sono previste due rate, all'inizio di ciascuna annualità calcistica, di 1 milione e 477mila euro. Se, però, il Napoli si classificherà dal sesto posto in avanti, scatterà un ulteriore bonus di mezzo milione. Altri soldi dovranno essere ricavati dalla vendita di Dia, Bradaric, Coulibaly, Pirola, Lovato, Tchaouna. Lo si legge su Salernotoday.