La sblocca il capitano! Di Lorenzo allontana l'ansia

Il Napoli passa il vantaggio al 18' con Giovanni Di Lorenzo! Dopo un calcio d'angolo il Napoli resta in attacco e, facendo girare il pallone, arriva da Kim sulla destra. Cross per Di Lorenzo, girata aerea del capitano azzurro e palla in fondo al sacco! Tutta la squadra corre ad abbracciarsi sotto la panchina di Spalletti, rete che viene convalidata dopo un lungo check al VAR.