La sblocca Kvaradona! Il georgiano festeggia il compleanno con il gol!

Al 21' il Napoli passa in vantaggio grazie ad una magica giocata personale di Kvaratskhelia!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 21' il Napoli passa in vantaggio grazie ad una magica giocata personale di Kvaratskhelia! Cross di Lozano profondo, Sernicola sul secondo palo allunga la traiettoria. Kvara non si accontenta del corner, si gira e punta lo stesso Sernicola convergendo al centro: destro sul palo lontano, Carnesecchi sfiora soltanto e la sfera finisce in fondo al sacco!