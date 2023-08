La sblocca Osimhen dal dischetto! Perfetta l'esecuzione del nigeriano

Napoli in vantaggio al 16' su calcio di rigore!

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in vantaggio al 16' su calcio di rigore! Inserimento di Politano, che entra in area e viene colpito involontariamente da Boloca. Gioco momentaneamente fermo: per l'arbitro è tutto regolare, ma c'è il consulto con il Var. L'arbitro Giua viene richiamato al monitor e concede il penalty. Dal dischetto spietato Osimnhen, che spiazza Consigli e mette la palla all'incrocio!