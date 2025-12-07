La sblocca subito Hojlund! Il danese spezza il digiuno

Oggi alle 20:53Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli si porta in vantaggio al 7' con Rasmus Hojlund! Di Lorenzo avvia l'azione facendo correre Neres che salta in velocità Koopmeiners e mette in mezzo per la girata di prima intenzione del centravanti danese.

