La Serie A non può permettersi ingaggi alti: non solo Osimhen, altri top rischiano l'addio

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Losapio, giornalista, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sui rinnovi dei top player in Serie A: "La Juventus sta cercando in tutti i modi di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic prima di giugno. Perché nella prossima stagione scatterà l'adeguamento salariale: da 8 a 12 milioni di euro, netti, all'anno. Significa 24 lordi, una cifra altissima che in questo momento i bianconeri non si possono permettere. Insomma, per questo la Juventus sta offrendo da mesi un rinnovo quinquennale a 10 milioni di euro.

Ci potrebbe essere una cessione? È anche possibile perché, come abbiamo visto con Osimhen, poi ci sono i rinnovi ponte e le situazioni difficili da gestire. Non è però un caso isolato: i primi cinque giocatori della Serie A potrebbero cambiare casacca l'anno prossimo, per i motivi più disparati. Osimhen, già citato, saluterà quasi certamente il Napoli per un'avventura in Premier - volontà che era già stata comunicata un anno fa - Rafael Leao ha rinnovato da poco ed è un elemento imprescindibile per il Milan, ma ha avuto una flessione e se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile potrebbe essere presa in considerazione.

Discorso molto simile per Kvaratskhelia che, però, non ha avuto un prolungamento nel corso dei mesi e sembra in fase calante rispetto alla scorsa, straordinaria, stagione. E poi ci sono Barella e Lautaro: entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2026, c'è la confidenza da parte dell'Inter di tenerli, ma la realtà è che c'è una spada di Damocle, cioè il prestito di Oaktree, che scade a maggio. Lì si capirà di più sulla possibile permanenza di entrambi oppure se ci sarà bisogno di un sacrificio. È la bellezza di un mercato, quello della prossima estate, che rischia di far partire rivoluzioni anche in situazioni che sembrano tranquille".