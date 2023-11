La Slovacchia (già qualificata) si impone in Bosnia: finisce 1-2, Lobotka resta in panchina

La nazionale guidata dall'italiano Francesco Calzona, già qualificata ai prossimi Europei, sbanca Zenica

Blitz esterno per la Slovacchia. La nazionale guidata dall'italiano Francesco Calzona, già qualificata ai prossimi Europei, sbanca Zenica, battendo di misura per 2-1 la Bosnia Erzegovina. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è rimasto in panchina per tutta la partita.

La classifica finale del gruppo J

Portogallo 30

Slovacchia 22

Lussemburgo 17

Islanda 10

Bosnia ed Erzegovina 9

Liechtenstein 0