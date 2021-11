La stampa estera si scatena sugli azzurri: "Incubo Italia". E adesso Londra tifa Scozia e Galles

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Una notte da incubo con tanto di fantasmi conclusa con una enorme delusione. La stampa estera descrive così la debacle azzurra a Belfast dove l'Italia di Mancini si è vista costretta a rifugiarsi ai playoff di marzo per sperare ancora di non dover saltare il sogno Mondiali per la seconda volta di fila. 'Italia che delusione' spara il francese 'l'Equipe' titolando in italiano sulla falsa riga della stampa sportiva del Bel Paese per rendere bene l'idea di quanto accaduto agli azzurri di Mancini costretti al pari 0-0 dall'Irlanda del Nord e mandati ai playoff dalla goleada svizzera con la Bulgaria.

"L'exploit della Svizzera qualificata al Mondiale e l'incubo dell'Italia mandata agli spareggi", aggiunge il celebre quotidiano sportivo transalpino. In Gran Bretagna la speranza è di vedere qualificate Scozia e Galles a scapito di Italia e Portogallo come scrive il Daily Mail: "Lusitani e azzurri rischiano davvero di perdere il Qatar, con Scozia e Galles pronte a eliminarli". Lo spagnolo Marca sottolinea come "I campioni d'Europa non siano riusciti a battere l'Irlanda del Nord cedendo il comando del Gruppo C alla Svizzera. L'Italia ha fallito e ora deve sconfiggere i fantasmi degli spareggi per andare al Mondiale" (ANSA).