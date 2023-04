La strana notte della città: tangenziale bloccata e poi silenzio assordante

Si potevano sentire anche i colpi di tosse che da Castel Nuovo rimbalzavano fino a Piazza Plebiscito

Fonte: di Fabio Tarantino

Si potevano sentire anche i colpi di tosse che da Castel Nuovo rimbalzavano fino a Piazza Plebiscito. C'era un silenzio assordante, intorno alle 21, mentre Napoli si fermava, una città sospesa raccolta attorno ad un televisore, un comodo divano, due pizze d'accompagnamento, qualche rituale scaramantico, la solita adrenalina tipica di una vigilia simile. Anche la città s'è preparata a suo modo per una partita vissuta a distanza, come essere a Milano anche da Napoli, creando un'atmosfera Champions con l'urlo liberatorio a domicilio, le sciarpe sventolate al caldo di una dimora o nei locali in cui si sono ritrovati anche turisti curiosi che hanno vissuto la città appieno accettandone abitudini e sfumature culturali.