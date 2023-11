La Svezia batte l’Islanda con un gol per tempo: ottima prova per Cajuste

La Svezia ha battuto 2-0 l’Islanda nel match valido per l’ultima giornata del Gruppo F di qualificazione a Euro 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Svezia ha battuto 2-0 l’Islanda nel match valido per l’ultima giornata del Gruppo F di qualificazione a Euro 2024. La nazionale scandinava ha coquistato i tre punti grazie ad un gol per tempo: Claesson nel primo tempo e Forsberg nella ripresa. Ottima prova per il centrocampista azzurro Jens Cajuste, in campo per 85 minuti.