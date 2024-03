La svolta di Calzona: dal suo arrivo nessuno ha segnato più di Osimhen e Kvara in A

La posizione di Francesco Calzona è uno dei principali oggetti di discussione in casa Napoli, ma ci sono molti dati a sostegno del buon lavoro svolto fin qui sulla panchina azzurra

La posizione di Francesco Calzona è uno dei principali oggetti di discussione in casa Napoli, ma ci sono molti dati a sostegno del buon lavoro svolto fin qui sulla panchina azzurra. Tra i tanti, spicca uno in particolare: dal suo arrivo nessun giocatore ha segnato più gol di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in Serie A (entrambi quattro, al pari di Paulo Dybala). Il georgiano, in particolare, potrebbe andare a segno per quattro presenze di fila per la prima volta da quando ha messo piede nel campionato italiano.