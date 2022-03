"Ladri meridionali", Club Napoli Udine replica al consigliere: "Tifoso becero, limite oltrepassato!"

E' bufera a Udine contro il consigliere leghista Carlo Pavan per una frase razzista contro i napoletani in occasione di Udinese-Napoli.

E' bufera a Udine contro il consigliere leghista Carlo Pavan per una frase razzista contro i napoletani in occasione di Udinese-Napoli. Arriva la pronta risposta del Napoli Club Udine con una nota ufficiale: "Restituiamo al mittente e alla parte politica di appartenenza, che su questi fondamenti ha costruito le sue fortune, i gratuiti insulti di cui siamo destinatari; lo facciamo non solo in nome esclusivo della nostra identità di popolo, ma di diversi connotati rilevabili dalla sua condotta

Pavan interpreta a modo suo, e in questo ci riesce benissimo, il ruolo del tifoso becero che ha così tanto intossicato il calcio, trasformato gli stadi in arene gladiatorie, vere e proprie zone franche del diritto e delle regole, disilluso gli sportivi autentici, allontanato le famiglie. Nessuna fede sportiva può autorizzare alcuno a oltrepassare i confini della convivenza civile, né può essere il salvacondotto per comportamenti così volgari

Il consigliere comunale Pavan si rende attore di una condotta molto grave: insulta una parte dei suoi amministrati, cittadini e contribuenti. Siamo dunque autorizzati a pensare di poter essere discriminati ogni qualvolta egli si trovasse di fronte a compiere scelte politiche correlate al suo ruolo. Pessimo esempio di quello stile e condotta, desiderata austera e laica, che dovrebbe invece connotare un amministrare pubblico.

Ce n’è abbastanza per gridare forte l’indignazione della nostra comunità, composta da cittadini e cittadine che da tempo danno il loro fattivo contributo quotidiano per fare di questo territorio una realtà civica e di cittadinanza attiva di cui il consigliere comunale dimostra nei fatti di essere indegno rappresentante

Auspichiamo di poter a breve acquisire le prese di distanza sia della Società Udinese Calcio che dell’Amministrazione Comunale di Udine che dovrebbero, a nostro avviso, unirsi a noi nel tentativo di emarginare dalla comunità sportiva e civica friulana i professionisti dello scontro a tutti i costi".