Laurienté sorprende la difesa azzurra ma interviene il VAR: rete annullata

Al 40' il Sassuolo va in rete: imbucata per Laurienté su una palla recuperata al limite dell'area. Bravo il numero 45 a incunearsi in area e, davanti a Meret, a mettere in rete l'1-2! Interviene però il VAR, nell'azione del gol di Laurienté, infatti, c'è una posizione irregolare di Defrel, che influisce sull'azione perché sposta Mathias Olivera e non gli permette di intervenire sulla palla prima di Laurienté. Dopo l'on field review l'arbitro cambia la decisione di campo e cancella l'1-2!