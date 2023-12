Lavezzi ed una truffa da 30 mln di dollari dall'ex agente: novità sul Pocho

In attesa di conoscere con maggiore chiarezza i fatti, emergono nuovi elementi sulla situazione del Pocho.

Sono stati giorni molto concitati per Ezequiel Lavezzi, finito al centro della cronaca per un presunto accoltellamento subito dal fratello (non confermato dalla famiglia) e un ricovero in un centro per uscire dalla tossicodipendenza. In attesa di conoscere con maggiore chiarezza i fatti, emergono nuovi elementi sulla situazione del Pocho.

Come riportano il Corriere della Sera e alcuni media argentini, infatti, alla base del malessere dell'ex attaccante del Napoli ci sarebbe una truffa milionaria subita per mano del suo ex agente, Alejandro Mazzoni, per un totale di 30 milioni di dollari, poco più di 27 milioni di euro. Una vera e propria delusione umana per Lavezzi, oltre il danno economico subito, dato che il protagonista della vicenda è una persona di cui il Pocho si fidava.