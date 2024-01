Lavezzi in cura in un centro di salute mentale, dall'Argentina: "Problemi iniziati dopo una truffa"

Ezequiel Lavezzi si trova ricoverato da diversi giorni in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale.

Ezequiel Lavezzi si trova ricoverato da diversi giorni in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale nel quartiere di Boedo, della quale sono già stati 'ospiti' personaggi e star della musica e del mondo dello spettacolo argentino. In precedenza l'ex attaccante di Napoli e PSG, oro olimpico a Pechino 2008, si era sottoposto a una serie di controlli approfonditi in un'altra struttura nella zona di Belgrano.

El Pocho, riporta la stampa argentina, starebbe vivendo un periodo molto complicato a livello personale. Tutto è cominciato da una truffa che avrebbe subito nei mesi scorsi: "C'è un problema che lo preoccupava molto, che non riusciva a superare e lo tormentava. Si tratta di una grossa somma di denaro che non è riuscito a recuperare, una truffa che Lavezzi avrebbe subito recentemente per mano di una persona vicina. Gli ha fatto molto male e ancora non riesce a superare la cosa: non gli hanno restituito i soldi", ha dichiarato il giornalista argentino Juan Etchegoyen.