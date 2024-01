Lavezzi sta male, l'avvocato: "Soffre di un disturbo psichico, è ricoverato a Buenos Aires"

Preoccupano le condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. L'ex giocatore è ricoverato in una clinica di salute mentale di Buenos Aires

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Preoccupano le condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. L'ex giocatore è ricoverato in una clinica di salute mentale di Buenos Aires e il suo avvocato ha parlato della patologia che lo affligge. Nessun abuso di droga o alcol, come insinuato dai media argentini, ma problemi molto più profondi che hanno costretto il Pocho a cure specifiche per un disturbo psichico.

"Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto", ha chiarito il legale Mauricio D’Alessandro a SoFoot per poi svelare la malattia di Lavezzi: l'ipomania.