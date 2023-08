Lazio, le ultime di formazione verso il Napoli: dubbio in difesa per arginare Osimhen

Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri ha qualche dubbio di formazione. C'è ancora tempo per decidere

Dopo Strefezza e Retegui, sabato c'è già l'esame più difficile del campionato. Per la terza giornata di Serie A, la Lazio fa visita al Napoli del capocannoniere Victor Osimhen. Serviranno una testa e un atteggiamento diverso per portare via dal Maradona i primi punti del campionato. Davanti ci saranno i campioni d'Italia con tanta qualità e tante alternative, ma i biancocelesti hanno già dimostrato di poterli battere.

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ha qualche dubbio di formazione. C'è ancora tempo per decidere. Per arginare l'attaccante nigeriano il ballottaggio è tra Casale e Patric che sin qui hanno giocato una partita a testa. Possibili cambiamenti anche nelle altre zone del campo. Isaksen insidia Felipe Anderson nel tridente, mentre Vecino può prendere il posto di Kamada dal 1'.