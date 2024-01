Lazio-Napoli, le ultime di formazione di Tmw: chance dal 1' per Lindstrom e Raspadori

Ecco le ultime novità di formazione di Walter Mazzarri e di Maurizio Sarri, in vista della sfida di domenica tra Lazio e Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb.com riporta le ultime novità di formazione di Walter Mazzarri e di Maurizio Sarri. Lazio e Napoli si sfideranno domenica allo Stadio Olimpico alle ore 18:00, gara valida per la 22esima giornata di Serie A.

Un Napoli in piene emergenza verso la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Saranno molte le assenze da affrontare: mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nell schieramento a tre. Sugli esterni spazio a Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra, in mezzo Lobotka con Zielinski (ballottaggio con Demme). Il centravanti sarà Raspadori con Politano a destra e Lindstrom a sinistra, con Ngonge pronto a subentrare a gara in corso.

Sarri per il match contro gli azzurri dovrà rinunciare agli squalificati Immobile e Zaccagni, ma recupera Castellanos. Quindi tridente offensivo formato dall'argentino insieme a Felipe Anderson e Isaksen. A centrocampo non si toccano Rovella e Guendouzi, poi c'è Luis Alberto che non è al meglio, resta viva l'ipotesi Vecino. In difesa, davanti a Provedel ci saranno Gila e Romagnoli, con Patric che proverà a recuperare almeno per la panchina. Laterali agiranno Maruisc e Marusic con Lazzari.