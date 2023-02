Lazio, Sarri già punta il Napoli: manca un difensore, ma recuperato un altro

La Lazio è tornata subito al lavoro dopo la vittoria contro la Sampdoria in vista del match col Napoli di venerdì prossimo. Lo scrive Lalaziosiamonoi.it

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lazio è tornata subito al lavoro dopo la vittoria contro la Sampdoria in vista del match col Napoli di venerdì prossimo. Lo scrive Lalaziosiamonoi.it: "Il tempo già stringe. Stamattina la seduta di scarico, domani pomeriggio è l’antivigilia della trasferta di Napoli. Sarri, prima di far scattare le nuove prove tattiche, ha bisogno di far recuperare le energie alla propria rosa, stamattina divisa in due grupponi. I titolari di ieri in palestra, le riserve in campo per la seduta tecnica fatta di partitine a spazi ridotti. L’unica “anomalia” è Hysaj, rimasto a lavorare al chiuso nonostante la panchina contro la Sampdoria. Tra 24 inizierà la preparazione alla sfida di venerdì contro la capolista.