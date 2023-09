Le pagelle dell'Italia di Tmw: Di Lorenzo da 6, Politano il peggiore e Spalletti becca 5

Fonte: Tmw

Donnarumma 5 - Colpevole sul gol che ristabilisce la parità: Bardhi calcia una grande punizione ma sul suo palo e lui si lascia sorprendere.

Di Lorenzo 6 - Gioca da terzino e da mezzala, proprio come faceva nel Napoli di Spalletti e fa ancora in quello di Garcia. Buona prestazione: soprattutto quando entra nel campo mette in difficoltà i padroni di casa.

Mancini 6 - Prestazione lucida e precisa, da attore non protagonista. A inizio ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare. Dal 59esimo Scalvini 5.5 - Entra nel momento più delicato della partita, patisce un atteggiamento generale troppo remissivo.

Bastoni 5.5 - Nel primo tempo soffre gli uno contro uno quando la Nord Macedonia riparte in campo aperto. In affanno anche quando la squadra di casa alza il suo baricentro.

Dimarco 6 - La Nord Macedonia dalle sue parti rinuncia ad attaccare e allora gioca in costante proiezione offensiva con buoni spunti. Il suo mancino è sempre un fattore. Dall'82esimo Biraghi s.v.

Barella 6.5 - Il gol che sblocca una partita molto complicata è figlio di una sua sventola dal limite dell'area che si stampa sulla traversa e poi finisce sulla testa di Immobile. E' l'unico italiano tra i 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro, è probabilmente il miglior calciatore italiano che oggi Spalletti ha a disposizione: stasera ha fornito una prestazione di grande leadership.

Cristante 5.5 - Spalletti lo vorrebbe più coinvolto ma la marcatura a uomo di Bardhi lo isola. E allora prova a fare la differenza sui calci d'angolo: nel primo tempo sfiora il gol in due circostanze.

Tonali 5.5 - Nel primo tempo si divora un gol clamoroso a tu per tu col portiere. Soffre la maggiore prontezza dei padroni di casa sulle seconde palle. Dall'89esimo Raspadori s.v.

Politano 5 - Innesca presto una sfida col terreno di gioco in pessime condizioni e ha la peggio. Alioski che lo contiene con facilità e gli va via regolarmente lo ringrazia quando al 19esimo gli consegna una palla che si tramuta nella migliore occasione costruita dalla Nord Macedonia nel primo tempo. Fa fatica, anche fisicamente, e Spalletti all'intervallo lo lascia negli spogliatoi. Dal 46esimo Zaniolo 5 - Entra e dopo una manciata di secondi l'Italia trova il gol del vantaggio. Però non incide come Spalletti vorrebbe e commette il fallo da cui nasce il gol del pareggio.

Immobile 6.5 - Gara sporca, ruvida. Ma da buon Capitano Immobile questa volta incide in maniera determinante sbloccando una partita tutt'altro che semplice con un colpo di testa a inizio ripresa. Non basta.

Zaccagni 5.5 - Prestazione anonima e nella spiegazione di una partita opaca non può bastare un terreno di gioco in pessime condizioni. Dall82esimo Gnonto s.v.

Luciano Spalletti 5 - Nei movimenti dei terzini si vede già la sua idea di calcio però l'atteggiamento della ripresa dopo il gol del vantaggio è inspiegabile e non può bastare la precaria condizione fisica per giustifica una squadra così rinunciataria.