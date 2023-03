Le pagelle di Kvaratskhelia: prova sottotono ed è sfortunato con l'assist a Vecino

Prestazione sottotono per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli non ha brillato nel match di ieri contro la Lazio

Prestazione sottotono per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli non ha brillato nel match di ieri contro la Lazio. "Qualche giocata delle sue la mostra - scrive la Gazzetta dello Sport - ma nulla che stavolta sovverta gli equilibri della gara. Stavolta l’assist o confezione, involontario, lo confeziona a Vecino. Capita". Questo il commento di Tuttosport: "Manca la superiorità numerica creata dai suoi uno contro uno. Da un appoggio di testa sbagliato nasce il gol della Lazio". Dello stesso tenore il commento del Corriere dello Sport: "Non gli viene concesso l’uno contro uno almeno sino agli assalti dell’ultimo quarto d’ora". "Conferma la sensazione di appannamento (e appagamento?) - scrive TMW - notata anche in altre uscite recenti, almeno a livello di prestazione".