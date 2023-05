Le parole di ADL sembrano d'addio: Spalletti ha già un altro club?

Ogni giorno che passa Luciano Spalletti sembra più lontano dalla panchina del Napoli

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Ogni giorno che passa Luciano Spalletti sembra più lontano dalla panchina del Napoli. Dopo la cena della settimana scorsa, la vicenda s'è sviluppata più che altro su segnali, come l'assenza del tecnico dalla presentazione del ritiro estivo e la richiesta di De Laurentiis di non ricevere domande in merito, ma ieri il numero uno del club partenopeo ha quantomeno rinunciato ai silenzi. Nel contesto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a margine della presentazione delle medaglie celebrative del terzo Scudetto, De Laurentiis ha parlato di Spalletti seppur con dichiarazioni da interpretare: "E' un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio, da noi l'ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca a esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare. Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Bisogna restare legati - ha aggiunto ADL - io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez. L'importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto". Come se non bastasse il 'non-detto' di Spalletti delle ultime settimane.

C'è già un altro club?

In una situazione così poco chiara da entrambe le parti, diventano inevitabili le ricostruzioni che circolano già da giorni. Sul concetto di non tarpare le ali, è immediato il retro-pensiero ad un'offerta di un club di rilievo che può aver già tentato un approccio con Luciano Spalletti. Del resto, da subito è sembrata troppo debole la motivazione della pec - per l'opzione di rinnovo che era prevista nel contratto - per giustificare un caso di questa portata. Il prossimo episodio della serie non dovrebbe però tardare ad arrivare: quest'oggi alle 15 il tecnico tornerà a parlare in conferenza stampa.