Le probabili di Tmw: Ngonge solo a gara in corso, per Inzaghi c'è De Vrij

Il nuovo format a final four prevede infatti i tiri di rigore dopo la fine del tempo regolamentare

Non c'è due senza tre? L'Inter dice di sì: i nerazzurri, vincitori nelle due stagioni precedenti della Supercoppa italiana, puntano a un tris riuscito soltanto al Milan nella storia del calcio italiano. Per Simone Inzaghi, inoltre, la quinta affermazione significherebbe staccare Capello e Lippi nell'albo d'oro della competizione. Il Napoli, viceversa, vuole chiudere il cerchio con il 2012, quando, sempre con Walter Mazzarri in panchina, fu battuto ai tempi supplementari dalla Juventus in quel di Pechino. A Riyadh, per la cronaca, un finale del genere non sarà possibile: il nuovo format a final four prevede infatti i tiri di rigore dopo la fine del tempo regolamentare. Di seguito, le probabili formazioni della partita.

Come arriva il Napoli. Gli azzurri hanno accolto i rinforzi, Traoré e Ngonge: il primo non sarà a disposizione per un po' di tempo, il secondo partirà dalla panchina. Mazzarri dovrebbe riproporre l'undici di partenza già visto contro la Fiorentina, lasciando ancora in panchina Zielinski a centrocampo, ove torna Demme ma dovrebbero partire come titolari Cajuste e Lobotka. Mazzocchi e Mario Rui gli esterni, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani e Juan Jesus a protezione di Gollini. Conferme anche per quanto riguarda l'attacco, con Politano a spuntarla sulla tentazione di premiare Zerbin, eroe della semifinale ma partente, al fianco di Kvaratskhelia: Simeone favorito su Raspadori per il ruolo di centravanti.

Come arriva l'Inter. Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana pochi dubbi: Calhanoglu, che salterà la prossima di campionato per squalifica, sarà regolarmente al suo posto; Barella e Mkhitaryan sono entrambi nettamente in pole su Frattesi, sempre più prezioso come soluzione a gara in corso, ma l'armeno non è al meglio. Darmian a destra, Dimarco sull'out opposto. Thuram con Lautaro in attacco.