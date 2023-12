Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone: entrambe ruotano, 8 cambi rispetto al Cagliari

Il Napoli affronta il Frosinone agli ottavi di Coppa Italia con l'obiettivo di passare il turno ed allungare a tre le vittorie di fila al Maradona

Si torna subito in campo. Dopo le due vittorie con Braga e Cagliari, il Napoli di Walter Mazzarri affronta il Frosinone agli ottavi di Coppa Italia con l'obiettivo di passare il turno ed allungare a tre le vittorie di fila al Maradona, completando così il pieno di fiducia in vista della gara delicatissima con la Roma. Per il Napoli si profila un ampio turnover, considerando anche lo sforzo dell'ultimo periodo e le tante gare ravvicinate, ma anche la necessità di recuperare diversi elementi dal punto di vista fisico e dare spazio ad altri che hanno avuto poche possibilità. Mazzarri però avrà solo un allenamento e poco più per valutare anche il recupero fisico dei titolari da confermare in quei ruoli dove - a causa degli infortuni - non sarà possibile ruotare completamente.

Il tabellone

Napoli e Frosinone si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia nel lato destro del tabellone. In palio c'è la sfida contro una tra Juventus e Salernitana: se il Napoli dovesse passare, giocherebbe in casa in gara unica avendo la testa di serie n.2 della competizione contro la n.7 della Juventus e la n.15 della Salernitana. In proiezione della semifinale, invece, Lazio e Roma sono le teste di serie nel lato destro del Napoli. Dall'altro lato del tabellone ci sono tutte le altre big Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Le ultime sul Napoli

Mazzarri oltre Elmas perde anche Anguissa in mediana e difficilmente rischierà Zielinski. Spazio dunque a Cajuste e Gaetano nel terzetto con Lobotka (da risparmiare eventualmente nella ripresa). In attacco possibile tridente con Raspadori e Lindstrom ai lati e senza dubbio Simeone al centro. In difesa possibile riposo per Di Lorenzo, sempre presente, con al suo posto Zanoli nella linea con Ostigard, Natan e Mario Rui in cerca di minutaggio per entrare in condizione. Kvara e Osimhen all'occorrenza armi letali dalla panchina

Le ultime sul Frosinone

Di Francesco con diverse assenze che non gli permetteranno di ruotare molto, soprattutto in difesa: out Oyono e probabilmente anche Monterisi e quindi spazio a Okoli col giovane brasiliano Lusuardi al debutto nella linea con Lirola e Garritano terzini. In mediana out Mazzitelli e Reinier, riposo per Gelli e Brescianini e quindi spazio a Barrenechea con Bourabia ed il rientrante Harroui. In attacco Cheddira, di proprietà proprio del Napoli, con Caso e Baez : riposo almeno inizialmente per le stelline Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Raspadori, Simeone, Lindstrom. All. Mazzarri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Lusuardi, Garritano; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco

ARBITRO: Abisso (Bercigli – Ricci, IV: Marinelli, VAR: Di Martino, AVAR: Paganessi)

ARBITRO: Abisso (Bercigli – Ricci, IV: Marinelli, VAR: Di Martino, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta tv in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity su tutti i dispositivi mobili.