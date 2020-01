Le quote di Napoli-Inter: azzurri favoriti in casa nonostante la classifics

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Nuovo anno, solita bagarre in vetta alla classifica di Serie A, che vede appaiate Juventus e Inter in un serrato testa a testa conclusosi nel 2019 con 42 punti per parte. Lunedì prossimo entrambe le formazioni tornano in campo per la ripresa del campionato, l'Inter a Napoli e bianconeri in casa col Cagliari. E' la 174/a volta che azzurri e nerazzurri si incontrano nella loro storia, la 74/a in casa dei partenopei, dove l'ultima volta in Serie A i padroni di casa hanno rifilato un 4-1 all'Inter. L'Inter, di contro, non vince al San Paolo dall'ottobre 1997. A Torino, invece, sembrerebbe una sgambata post-panettone quella della Juve contro il Cagliari. Secondo gli analisti di Planetwin365 il big match di Napoli potrebbe anche concludersi 1-1 (dato a 7,83) ma favorito in lavagna con il segno 1 a 2,61, contro il 2,75 per l'Inter. A Torino, la vittoria bianconera è quotata 1,30 condannando i sardi con un segno 2 a 10,80. (ANSA).