Lecce, seduta mattutina verso il Napoli: un assente, Dermaku lavora a parte

© foto di Federico De Luca 2023

Ultime in casa Lecce con il report pubblicato dal club salentino tramite il proprio sito ufficiale: "La squadra ha continuato a preparare il prossimo impegno di campionato con il Napoli, in programma venerdì alle 19:00 al Via del Mare, con un allenamento al mattino sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA. Assente Pongracic impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina la rifinitura allo stadio".