Lega A, c'è una data per la decisione sui fondi e sui diritti tv

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - La Lega Serie A si prepara a chiudere la trattativa con i fondi di private equity. Dopo lo slittamento dell'assemblea in programma inizialmente il 27 gennaio, i club si ritroveranno il prossimo 4 febbraio in presenza a Milano (e non in videoconferenza come previsto per la prima riunione) per votare sull'offerta della cordata formata da CVC, Advent e Fsi. Nell'ordine del giorno infatti è previsto il voto riguardo "l'approvazione del 'Term Sheet' con il Consorzio CVC-Advent-FSI" ma anche la approvazione delle modalità di distribuzione delle risorse provenienti dall'operazione" con i fondi. Inoltre, i club voteranno anche relativamente all'elezione del consigliere di Lega indipendente, del Collegio dei Revisori dell'organismo di vigilanza, oltre a decidere i compensi degli organi di Lega. Intanto, verso le trattative private con i broadcaster per i diritti tv del campionato 2021/24, la Lega ha pubblicato l'invito ad offrire per il pacchetto 1bis relativo alla trasmissione di 266 partite a stagione su OTT e internet, da lanciare nel caso in cui Sky (a cui il Consiglio di Stato ha vietato le esclusive sul web) dovesse aggiudicarsi il pacchetto principale contenente le gare. (ANSA).