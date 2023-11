Lega Serie A, De Siervo: "Pirateria? In Italia pezzotto reso sistema"

Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Diritti tv? Il risultato dell'asta ci porta a una stabilizzazione del sistema. Ora dobbiamo impegnarci tutti in una battaglia vera che non è solo italiana ma soprattutto italiana, visto che nel nostro Paese abbiamo reso sistematico il pezzotto. Con il risultato che ora il calcio italiano perde un milione di euro al giorno ed è un danno sempre più forte".

Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro. "La mancanza di risorse impedisce di completare investimenti sistemici come quelli su infrastrutture ma anche sull'acquisto di giocatori che facciano sognare maggiormente i tifosi. Alleanze coi fondi? Ci sono state trattative in passato, in questo momento lo ritengo improponibile. Credo che l'interesse di un fondo sulla creazione di una media company soltanto sull'estero possa essere interessante". (ANSA).