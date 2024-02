Leverkusen-show con Xabi Alonso! 3-0 al Bayern, male anche Kim

Il Bayer Leverkusen vince 3-0 la sfida al vertice contro il Bayern Monaco, portandosi a cinque punti di vantaggio sui bavaresi

Il Bayer Leverkusen vince 3-0 la sfida al vertice contro il Bayern Monaco, portandosi a cinque punti di vantaggio sui bavaresi. Vedere la squadra di Xabi Alonso è uno spettacolo, a segnare sono tre esterni di centrocampo: Stanisic, Grimaldo e Frimpong. Gara invece da dimenticare per gli uomini di Tuchel, che vanno sotto dopo soli 18 minuti e non riescono mai a reagire.

Male anche l'ex azzurro Kim Minjae che è andato in difficoltà nel ruolo di braccetto sinistro in una difesa a tre. Il Leverkusen resta ancora imbattuto in stagione, lo score complessivo in campionato è di 55 punti con 55 gol fatti e solo 14 subiti in 21 partite.