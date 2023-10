Liga, per il Celta il peggior inizio di sempre. Ma il club conferma Benitez

Il ko contro l'Atletico Madrid, che ha chiuso la pratica con un netto 3-0 forte anche della superiorità numerica, fa traballare la panchina di Rafa Benítez.

© foto di Imago/Image Sport

Il ko contro l'Atletico Madrid, che ha chiuso la pratica con un netto 3-0 forte anche della superiorità numerica, fa traballare la panchina di Rafa Benítez al Celta Vigo. Per i galiziani l'inizio stagione è stato un incubo: al Balaidos il Celta ha perso quattro volte, raccogliendo solo due pareggi per un totale di appena sei punti in classifica, il peggior dato degli ultimi ottanta anni, che fanno preoccupare i tifosi e non solo.

Ma come riporta AS, la dirigenza al momento non ha alcuna intenzione di esonerare l'ex allenatore di Napoli e Inter. Benitez siederà in panchina anche venerdì per la prossima partita del Celta, che in caso di ko certificherebbe il peggior inizio stagione di sempre, come nel 78-79, quando la squadra retrocesse in Segunda Division.