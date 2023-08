Ligue 1, il Lille vince col brivido: David e l'ex Ounas stendono il Nantes

Una vittoria meno liscia di quanto non dica il punteggio quella del Lille, che ha battuto il Nantes per 2-0.

Una vittoria meno liscia di quanto non dica il punteggio quella del Lille, che ha battuto il Nantes per 2-0 grazie alle reti del solito Jonathan David e dell'ex Napoli Adam Ounas, volando a quota 4 punti in classifica, in vetta alla Ligue. Tre punti sudati quelli del Lille, che dopo aver sbloccato la partita è rimasto in dieci uomini per il rosso ad Alexsandro e pochi minuti dopo ha subito la rete del pari del Nantes, con Appuah, poi annullato per fuorigioco. Nel finale, dopo il sospiro di sollievo, il gol che ha sigillato la vittoria proprio con Ounas, che spedisce in vetta al campionato francese il Lille e rende sempre più ultimo il Nantes.