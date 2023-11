Ligue1, il Marsiglia di Gattuso non vince più: solo 5 punti in 6 partite

Ancora niente vittoria per il Marsiglia di Gennaro Gattuso, che ospite dello Strasburgo non va oltre l'1-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora niente vittoria per il Marsiglia di Gennaro Gattuso, che ospite dello Strasburgo non va oltre l'1-1. Subito sotto per il gol di Emegha, il Marsiglia trova il pari con il francese Clauss a metà primo tempo, senza però riuscire a ribaltare il match nella ripresa. E così le due squadre si accontentano di un punto per parte. E' da quattro gare che la squadra allenata dall'ex tecnico del Napoli non riesce a vincere, appena 5 punti in 6 partite.

CLASSIFICA

PSG 30

Nizza* 26

Monaco 24

Lille* 20

Reims* 20

Lens 19

Le Havre *15

Brest** 15

Nantes* 14

Marsiglia* 14

Strasburgo 13*

Metz* 13

Montpellier** 12

Rennes* 12

Tolosa* 12

Lorient* 11

Clermont* 9

Lione** 7

* una partita in meno

** due partite in meno