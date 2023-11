"Lindstrom? Ha avuto spazio", ecco le quattro partite a cui Garcia si riferiva

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia parlando di Lindstrom ha chiarito che "un po' di spazio l'ha avuto"

TuttoNapoli.net

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia parlando di Lindstrom ha chiarito che "un po' di spazio l'ha avuto" e che quando viene chiamato in causa deve fare meglio. In realtà il danese ha giocato appena una gara da titolare e poi ha raccolto pochi spezzoni di partita.

Come avrebbe potuto mettersi in mostra in così poco tempo? Quando parlava di spazio, forse Garcia si riferiva ai 181 minuti in 4 partite con la propria nazionale tra settembre e ottobre. Lì sì che ha giocato con continuità.