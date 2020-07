LIVE - Bologna-Napoli, pre-partita: le ultime di formazione, diffidati e dove vederla

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

DIFFIDATI: Medel, Dijks, Palacio, Milik, Mertens, Zielinsk

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Mihajlovic senza Poli, Santander, Schouten non al meglio ed anche di Bani che ha rimediato un infortunio muscolare, ma recupera Denswil dopo la squalifica che farà coppia con Danilo, con Mbaye (in ballottaggio su Tomiyasu) e Dijks ai lati. A centrocampo si va verso la conferma di Medel con Soriano ed il giovane Dominguez davanti alla difesa mentre in attacco può tornare Palacio supportato da Barrow e Skov Olsen (annunciato da Mihajlovic in conferenza al posto di Orsolini)

A tre giorni di distanza dal Milan, Gattuso proverà a far valere la rosa lunga cambiando almeno 6 elementi. A partire dai pali con Meret, poi con Manolas in coppia con Koulibaly, Di Lorenzo a destra (aveva riposato a Genova) e Hysaj per far rifiatare Mario Rui. A centrocampo torna titolare Demme, probabilmente con Zielinski e Fabian, risparmiato nella ripresa col Milan. In attacco dovrebbero tornare titolari Politano e Milik ed a sinistra potrebbe esserci una chance per Lozano, risparmiando così Insigne (come Mertens e Callejon) per fare la differenza a gara in corso.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna! Dopo il pareggio beffardo ed immeritato col Milan, il Napoli è di scena a Bologna per tornare alla vittoria e magari approfittare della sfida della Roma contro il Verona. Uno dei meriti di Gattuso in questa fase è di riuscire a proporre comunque una squadra motivata, nonostante l'Europa già raggiunta tramite la Coppa Italia, per inseguire il quinto posto ruotando la rosa per portare tutti in condizione verso Barcellona e parallelamente sperimentando comunque in vista della prossima stagione. Di fronte ci sarà un Bologna in ottima condizione, tra le squadre più in forma nel post lockdown, ma che viene dalla delusione di Parma dove s'è fatto rimontare due reti in pieno recupero, perdendo l'entusiasmo dopo la vittoria sull'Inter e perdendo ogni residua speranza europea.