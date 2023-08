LIVE - Castel di Sangro, day 14: comincia l'allenamento. Non c'è Cajuste, ADL presente

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

17.55 - Presente a bordo campo anche il presidente De Laurentiis, per ora non c'è traccia del prossimo acquisto Cajuste.

17.50 - Arriva il resto della squadra. Inizia una fase di riscaldamento con dei palleggi a centrocampo.

17.45 - Arrivano i primi calciatori in campo: Raspadori e Zanoli prima di tutti, due passaggi tra loro in attesa degli altri.

17.30 - La squadra ancora non è apparsa in campo. C'è un leggero ritardo rispetto alla tabella di partenza.

17.15 - Tutte piene adesso anche le due curve.

17.00 - Il settore Distinti del Patini ora è praticamente pieno. Anche oggi è previsto sold out.

16:40 - C'è grandissima attesa anche per Jens Cajuste. Non è stato ancora annunciato, ma il centrocampista svedese potrebbe fare oggi una prima apparizione allo stadio. Ieri sera il giocatore è sbarcato nel ritiro di Rivisondoli.

16:30 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 17:30.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quattordicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.