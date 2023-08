LIVE - Castel di Sangro, day 7: allenamento mattutino, attesa per Kvara e Osimhen

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10.10 - L'allenamento ancora non inizia, i calciatori tardano ad arrivare per via di lavori stradali che hanno bloccato la statale che dall'hotel di Rivisondoli porta a Castel di Sangro.

9.30 - C'è grande attesa per capire se parteciperanno all'allenamento Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, alle prese rispettivamente con un problema al ginocchio e con un affaticamento all'adduttore.

9.15 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 10:30.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella settima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.