Lo Scudetto sospeso: le ipotesi al vaglio per Udine

Riaprono quest'oggi le porte di Castel Volturno. Dopo un giorno di riposo, il Napoli riprende la preparazione in vista della sfida di Udine

Fonte: TMW

TuttoNapoli.net

Riaprono quest'oggi le porte di Castel Volturno. Dopo un giorno di riposo, il Napoli riprende la preparazione in vista della sfida di Udine: ai partenopei manca un punto per la matematica (in caso di vittoria della Lazio) ma potrebbe ritrovarsi Campione d'Italia direttamente dal divano guardando la squadra di Sarri (qualora non dovesse vincere). La sfida di Udine al momento è prevista per giovedì sera alle 20.45 anche se le autorità delle due città valuteranno proprio in mattinata un possibile anticipo (intorno alle 18): la preoccupazione è per la gestione dell'aeroporto di Capodichino considerando cosa accadde in piena notte dopo il successo allo Stadium di Torino con almeno 10mila tifosi presenti al ritorno degli azzurri. Dipendendo però anche da un'altra partita, si valuta anche un'altra soluzione.

La possibile soluzione

Si valuta, come alternativa, uno slittamento del ritorno della squadra in città. Non è da escludere infatti che il Napoli possa rientrare il giorno seguente e non subito dopo la gara. In quel caso l'abbraccio con i tifosi verrebbe rinviato alla sfida con la Fiorentina e concentrato per la maggior parte al Maradona riuscendo a gestire meglio i flussi. La macchina organizzativa è già al lavoro, in giornata se ne saprà di più, ma a questo punto nulla cambia ad una città che festeggia a tutti gli effetti da mesi uno Scudetto sospeso per merito di un Napoli che l'ha stravinto con enorme anticipo.