Lo Stoccarda esclude Mavropanos dal triangolare amichevole di oggi: indizio di mercato?

Lo Stoccarda è sceso in campo nel pomeriggio per un triangolare contro il Borussia Monchengladbach e il Monaco 1860. La prima partita è stata un'imbarcata: 5-0 per la formazione bianconera. Nella seconda, invece, lo Stoccarda si è imposto con il risultato di 2-0 sul sodalizio della capitale. Ma la notizia importante, almeno per quanto riguarda la Serie A, potrebbe nascondersi nelle esclusioni. Non è infatti sceso in campo Kostantinos Mavropanos, perno della difesa e uno dei più caldi obiettivi del Napoli per il dopo Kim. Che possa essere un segnale di partenza imminente? Lo scopriremo solo vivendo.