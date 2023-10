Lobotka inamovibile a centrocampo: le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia

Di seguito le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia, 8ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2024.

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia, 8ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2024. Un italiano in panchina, ossia Calzona, ct della Slovacchia e tre giocatori della Serie A, ossia i veronesi Duda e Suslov e il napoletano Lobotka. Non mancano le vecchie consocenze come Vavro, Skriniar, Hancko e Kucka.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Gerson, Chanot, Martins; Thill, Barreiro, Martins Pereira, Rodrigues; Sinani, Olesen. All. Holtz.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Schrnza, Polievka, Suslov. All. Calzona.