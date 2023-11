Lobotka inamovibile a centrocampo: le formazioni ufficiali di Slovacchia-Islanda

Di seguito le formazioni ufficiali di Slovacchia-Islanda, nona giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2024.

Tre giocatori di Serie A (Gyomber, Lobotka e Duda) in campo dal 1' e uno (Suslov) in panchina, tutte per la Slovacchia che schiera quattro vecchie conoscenze come Vavro, Skriniar, Hancko e Kucka. C'è anche la Serie B rappresentata, col pisano Hermannsson per l'Islanda, che però è in panchina.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. All. Calzona.

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Finnsson; Wullumsson, Trautarson, Hlynsson; Sigurdsson, Oskarsson, Gudmundsson. All. Hareide.