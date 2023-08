“Lukaku è un ne***tto”, vergogna a TeleLombardia: giornalista cacciato dopo frase razzista

Episodio a dir poco vergognoso quello avvenuto ieri in una trasmissione in onda su TeleLombardia.

Episodio a dir poco vergognoso quello avvenuto ieri in una trasmissione in onda su TeleLombardia. Il giornalista Luigi Furini ha definito Romelu Lukaku “un ne***tto”. Dopo l’insulto razzista, gli altri ospiti presenti in studio hanno subito chiesto al collega di ritrattare e chiedere scusa, ma Furini si è rifiutato di e a quel punto è stato espulso dallo studio televisivo.

Dopo il brutto episodio, è intervenuto anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati”.